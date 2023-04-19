شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يكشف أسرار جعفر العمدة.. رسمت تفاصيل الشخصية و"داش" صاحبى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد رمضان إنه رسم شكل شخصية جعفر فى مسلسل جعفر العمدة، ووضع لها تفاصيل صغيرة بالاتفاق مع المخرج محمد سامى قبل بدء التصوير، مضيفًا: "جعفر العمدة رجل أعمال شاطر، وزكى، مبيردش بسرعة لانه بيفكر قبل ما يرد، فيسمع ويفكر في الكلمة، ويقوم هامم وقايلها فالكلمة عدت على فلاتر كتير قبل ما تطلع من بقه".

محمد رمضان يكشف أسرار جعفر العمدة (1)

وعن ماسكة كوباية الشاى، قال رمضان: محمد سامى صاحب فكرة قلب المعلقة وقت التقليب وذلك توافق مع رؤيتى للشخصية



محمد رمضان يكشف أسرار جعفر العمدة (2)

وأضاف النجم محمد رمضان: أنا وأحمد داش أصحاب جداً زى سيف وجعفر، وأحمد ممثل هايل ومتمكن وبيمثل من مدرسة جميلة وهى البساطة والسهولة يستطيع إيصال كل التعبيرات بهدوء، متابعًا: داش عمل بعض التفاصيل من شخصية جعفر العمدة وأنا مكنتش واخد بالى منها وأنا بصور وفى حاجات أخدت بالى منها وأنا بتفرج.

أوضح أن المخرج محمد سامى كتب قصة وأخرجها بأمانة شديدة وكان حريصاً على أن المسلسل يظهر بشكل مختلف ومميز أمام الجمهور.

وأعرب رمضان عن سعادته بردود الأفعال على مشهد بلال شامة أثناء زيارته لسيف الأمر، مضيفا: "وصل أن هناك كوميكسات فرحتنى للغاية".

وأشار إلى أن سكوت جعفر على ضرب عائلته أثناء سفره إلى لبنان ثقة وليس جبنا.



محمد رمضان يكشف أسرار جعفر العمدة

واشار إلى أن تشبيه جعفر العمدة بمسلسل عائلة الحاج متولي غير صحيح إطلاقًا وقصة جعفر تختلف تمامًا عن الحاج متولى، مضيفا: مى كساب رفيقة رحلة ونعرف بعض من زمان وتستحق الفرصة، وإيمان العاصى فوجئت بأدائها المتميز ودورها فى جعفر العمدة صعب ومساحة كبيرة، ومنة فضالى فوجئت أنها تجيد الكوميديا ممثلة ثقيلة خاصة أن بدايتها فى المسرح.