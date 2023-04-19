شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يحتفل بنجاح مسلسل "تحت الوصاية" فى الخليج 365.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم دياب بنجاح مسلسل "تحت الوصاية" في مقر الخليج 365، والذى يعرض على قناة دى إم سى، وحقق نجاحا كبيرا، وكان في استقباله الناقدة علا الشافعى مدير تحرير الخليج 365، والمشرفة على قسم الفن وتليفزيون الخليج 365، وعلي الكشوطى رئيس قسم الفن، والزملاء عماد صفوت ومصطفى القصبي وباسم فؤاد.

وتحدث النجم دياب عن كواليس تعاونه في مسلسل "تحت الوصاية" الذى نال إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد، وقال خلال ندوة فنية أقامها قسم الفن بجريدة الخليج 365 إنه وافق على السيناريو من قبل قراءته وإعجابه بالقصة التى يراها جديدة على الدراما المصرية.

وأضاف أنه مبسوط بالعمل للمرة الأولى مع مخرج كبير وعبقرى بحجم محمد شاكر خضير الذى يراه من أفضل المخرجين، والذى يهتم بأدق التفاصيل، كما وصفه بأنه مخرج هادى في لوكيشن التصوير، ووصف تعاونه مع النجمة منى زكى، وقال: "ما شوفتش نجمة زيها وفى شطارتها وموهوبتها ومبسوط بالعمل معها، على الرغم من أنه يجمعنى معها مشاهد قليلة ضمن احداث المسلسل".

وعن تعاونه مع فنان كبير بحجم رشدى الشامى قال: "تجمعنى به صداقة على المستوى الشخصى، ومن المفاجآت أنه مزيكاتي عظيم، وكثيرا ما كنا ندندن سويا في كواليس التصوير". وأضاف دياب أن كل العاملين في المسلسل بذلوا مجهودا كبيرا من أجل ظهوره بشكل يليق بالدراما.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (52)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (53)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (54)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (55)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (56)







دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (59)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (1)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (2)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (3)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (4)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (5)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (6)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (7)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (8)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (9)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (10)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (11)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (12)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (13)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (14)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (15)







دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (19)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (20)







دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (23)







دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (26)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (27)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (28)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (29)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (30)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (31)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (32)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (33)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (34)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (35)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (36)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (37)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (38)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (39)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (40)







دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (43)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (44)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (46)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (47)



دياب يحتفل بنجاح مسلسل تحت الوصاية فى الخليج 365 (48)



