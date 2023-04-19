شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى تعلق على كره الجمهور لها بسبب جعفر العمدة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة إيمان العاصى عن سعادتها بالنجاح الكبير الذى يحققه مسلسل جعفر العمدة وشخصية دلال التى تجسدها خلال الأحداث، والتى تستحوذ على حديث ومناقشات الجمهور على السوشيال ميديا وفى الشارع خلال الأيام الماضية.

تواجه الشخصية حالة كبيرة من الكراهية من قبل الجمهور بسبب تصرفاتها الشريرة خلال أحداث المسلسل وقالت حول حالة الكراهية لشخصيتها: "اللهم ديمها نعمة، هذا نجاح أحمد الله عليه رغم إنى مرعوبة من الناس".



إيمان العاصى تعلق على كره الجمهور لها بسبب جعفر العمدة

اللهم ديمها نعمة هذا نجاح أحمد الله عليه رغم إنى مرعوبة من الناس

أهلى مش طايقنى خالص والجمهور منقسم ما بين خايفين عليا من جعفر وما بين إن هيتم الانتقام منى



إيمان العاصى تعلق على كره الجمهور لها بسبب جعفر العمدة

بنتى ريتاج بتعاملنى وحش أوى

أيام التصوير كنت برجع البيت الصبح ولابسة العبايات الخفيفة بتاعة الشخصية وكنت بردانة ومتلجة وبنتى بتكون رايحة المدرسة فكنت ببقى صعبانة عليها جداً

دلوقتى بتقولى أنا مش عارفة انتى كنتى صعابة عليا إزاى وإنتى جاية من أذية الناس وتدمير حياتهم أنا غلطانة أنك صعبتى عليا



إيمان العاصى تعلق على كره الجمهور لها بسبب جعفر العمدة

بقول للجمهور لسه فى تفاصيل كتير موضحتش لحد دلوقتى

لم أتردد ثانية واحدة فى الموافقة على دور دلال

الدور ما يترفضش لأن الشخصية غير طبيعية ومعقدة وغنية بالتفاصيل والانفعالات والمشاعر وتصرفاتها صادمة



إيمان العاصى تعلق على كره الجمهور لها بسبب جعفر العمدة

عن طريقة تعاملها مع الصدى الكبير للعمل والشخصية:



إيمان العاصى تعلق على كره الجمهور لها بسبب جعفر العمدة

الأول كنت خايفة أوى ومتوترة من رد فعل الناس مع دلال فى الشارع

لما نزلت وشفت بنفسى فرحت أوى إن الناس بتيجى تتكلم معايا عن دلال وإزاى صدقناكى وضحكتى علينا

الحمد لله فصلوا بين الشخصية اللى بلعبها وبين شخصيتى الحقيقية