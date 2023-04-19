شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 12.. منى زكى تعطى نصف إيراد المركب لـ خالد كمال وتكتشف سارق الجمبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، إعطاء "حنان" منى زكي نصف إيراد "سرحة" المركب إلى "حمدى" خالد كمال، وأرادت أن تنهى عمل "عيد" ولكنها لم تفلح بسبب تصدر"حمدى" للأمر.

وذهبت بصحبة الصيادين بالمركب للصيد، واكتشفت سرقة بعض الأسماك من رزق المركب، وقامت باتهام "عيد" على صبحى، ولكنها اكتشفت فيما بعد أن السارق للسمك هو "شنو" أحمد عبد الحميد بعد ان انقطعت قطعة قماش من قميصه.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.