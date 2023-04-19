شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 12.. وفاة جميل برسوم بعد تدهور حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، تدهور الحالة الصحية لـ "عطية" جميل برسوم، وتحدث مع ابنه "صالح" بهلوسة حيث وجه له الحديث على أساس أنه "عادل" شقيقه الذى توفى وهو زوج "حنان" منى زكى.

واختتمت الحلقة بعدما اتصلت "سناء" مها نصار بـ"حنان" منى زكي، وأخبرتها بوفاة جد الأولاد "عطية" جميل برسوم، لتذهب الوصاية على اولادها بهذا الشكل اليها.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.