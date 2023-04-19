شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 27 .. مقتل رجب وآية تبلغ عن والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل جميلة الحلقة 27 بطولة ريهام حجاج تعرض رجب للقتل، تلوم شهيرة طارق لقتله رجب وتدعى عليه وتخبره أن أبناءها علموا بكل شيء ولا داعى لقتله ولكنه يخبرها أنه قتله بالفعل، ويجب أن تدفع 20 مليون جنيه للقاتل، تقرر آية الإبلاغ عن قتل والدتها لوالدها.

تخبر جميلة زياد بكل الأحداث ويحاول تدارك الأمر رغم صعوبته، تذهب آية لرؤية والدها ولكن زوجته تخبرها أنه قُتل، وتزور ممرضة هشام، جميلة وتخبرها أن الجنين الذى تحمل به ابن هشام.

يحاول هشام الوصول لـ شيري والاعتذار لها، وتجد نرمين أمامها 4 سيدات أحضرتهن شيري لضربها، تواجه جميلة هشام بكلام الممرضة ويؤكد لها أنها حامل في ابنه.





قصة مسلسل "جميلة"

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.