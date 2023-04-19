شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 27 .. الكبير ينقذ حفنى الديب والكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الكبيرة فحت "سما إبراهيم" بحفل زفافها على حفنى الديب زعيم المطاريد "كمال أبو رية" خلال أحداث الحلقة السابعة والعشرون، من مسلسل الكبير أوى 7، ثم يهجم عدد من الصعايدة الفرح لاغتيال حفنى الديب بسبب الثأر ليدافع عنه الكبير و يختطفوا الكبيرة فحت، ويحاول الكبير وحفنى عودة الكبيرة ليصاب برصاصة فى ذراعه وينجحون فى تحريرها.

يعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.