شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سوق الكانتو الحلقة 27.. القبض على جابر بمساعدة طه القماش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن أحداث الحلقة 27 مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، يحاول صالح الوصول إلى طه عبد المقصود خضر ومعرفة من هو، ويلتقي بأحد الرجال في أسيوط لكي يساعده.

ويقبض المفتش على جابر بمساعدة طه القماش، ويتوعده جابر بالانتقام، فيما يشكره المتفش على جهوده معه. وتذهب راوية لكي تأخذ ورقة التنازل التي وقعتها جدتها لكن الموظف ينفي الأمر ويؤكد لها أنه لم يجد الورقة.





قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.