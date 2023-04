شكرا لقرائتكم خبر عن حرب الحلقة 7.. قوات الشرطة تنجو من كمين الظافر والأخير يحتفل بزواجه من أرمة ابن أخته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة من مسلسل حرب الذى يتم عرضه على قناة ON، تأكيد شكوك الرائد عمر الإمام (محمد فراج) حول الكمين الذى نصبه الظافر (أحمد السقا) لهم، حيث وصلت قوات الأمن لمداهمة الشقة التى اعترف على مكانها القناص رجب (محمد العمروسي)، حيث تم التحرك بحذر من خلال جهاز صغير بمجرد طرق الباب انفجر المكان بالكامل.

المشهد ينتقل إلى الشيخ عثمان الذى يعلم بخبر انفجار الشقة أثناء اقتحام الشرطة، وكان كل ما يهمه هو عدد الضحايا، وفى هذا التوقيت كان عثمان يحتفل بزفافه على مروة (سارة الشامى) أرملة ابن أخته فؤاد الذى تم تصفيته من قبل قوات الشرطة، وبعد ذلك يتلقى أخباراً سارة بانتهاء المهندس زياد (عماد الطيب) من تصنيع أول 3 صواريخ وأصبحوا جاهزين للاستلام والاستخدام فى نفس الوقت.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.