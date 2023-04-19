شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 27 .. شهيرة تخبر أبناءها بقصتها الحقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 27 مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج بمواجهة جميلة والدتها بما اكتشفته، وتطلب منها أن تخبرها حقيقتها، تعترف شهيرة لأبنائها بأن اسمها صباح متولى الحسينى وأنها والدتهم جميعا، وتحكى لهم سرها التي حاولت أن تخفيه طوال السنوات الماضية.

وقالت إن اسمها صباح وكانت فتاة بسيطة من محافظة سوهاج، تزوجت بعد إتمام الشهادة الإعدادية من رجل فقير يدعى سعيد رمضان وهو والد أكرم الذي قتل بسبب الثأر، وهربت إلى مصر قاصدة خالها ومعها ابنها الرضيع أكرم، ثم قابلت ابن عمها رجب وتزوجته وأنجبت منه ابنتها آية أثناء سفره للعراق الذي طال، وطلب صاحب العمارة وزوجته من صباح أن تمشى نظراً لعدم قدرتها على خدمة العمارة بالكامل.

تتذكر شهيرة مع أبنائها كيف جاعت واضطرت إلى الخدمة بالمنازل حتى قابلت سالم، وتؤكد لهم أنه حاول الوصول لرجب ولكنه لم يجده، طلب سالم لصباح الطلاق من المحكمة، قام بتزوير الأوراق الرسمية، وعلمها وقام بشراء شهادة الدكتوراه الخاصة بها، وأنجبت منه جميلة وعادوا جميعاً لمصر بعد غربة استمرت 18 عاما، وبنى لها مدرسة، وتؤكد لهم شهيرة أنه لم يفرق بين تربية أحد من أولاده.





قصة مسلسل "جميلة"

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.