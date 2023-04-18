مسلس رمضان كريم 2 الحلقة 27| بيومي فؤاد وصبري فواز يشاركان في إصلاح مسجد الحارة

ياسر رشاد - القاهرة - تبدأ أحداث الحلقة الـ 27 من مسلسل رمضان كريم 2، بخطة جديدة من صبيح وخميس للاستفادة من الأموال المخصصة لتصليح مسجد الحارة، والاستفادة منها دون معرفة أهل الحارة.

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أحداث الحلقة 27 من مسلسل رمضان كريم 2

اتفق خميس مع صبيح أن يدفع في تصليح المسجد كباقي أهل الحارة، جتى لايكون موضع شك، وبالفعل أتما اتفاقهما على ذلك وتحدثا مع شيخ المسجد للاتفاق على موعد البدء في تصليح المسجد.

جاءت أحداث الحلقة 26 من مسلسل رمضان كريم 2، بمحاولة رمضان تهدئة زوجة كريم بعد نبأ زواجه الثاني الذي انتشر بين أهالي الحارة.

أحداث الحلقة 26 من مسلسل رمضان كريم 2

تدخل رمضان في أمر الزوجة الجديدة لـ كريم ويحاول أن يجمع الدلائل بأنه أمر غير حقيقي وغرضه الحصول على أموال .

بدأت أحداث الحلقة الـ 25 من مسلسل رمضان كريم 2، بتعاون أهل الحارة في تجديد الجامع الخاص بهم والانتهاء منه قبل صلاة عيد الفطر.

تستمر سعاد في البحث عن وظيفة لمساعدة رمضان في أمور المنزل المادية ، بجانب نجاح وليد في

تدريباته اتسعدادًا لمباراة كرة القدم.

أحداث الحلقة 24 من رمضان كريم 2

بدأت أحداث الحلقة 24 من مسلسل رمضان كريم2 برفض رمضان مغادرة ويزو ابنة شقيقته المنزل، ويصر على استكمال مدة عملها في القاهرة لديهم.

ومن الناحية الأخرى يستمر خميس في محاولاته لكسب رضا سميرة ليتولى إدارة قهوة الحارة الكبرى والسيطرة عليها .

يشارك ابن رمضان الذي يهوى كرة القدم في الدورة الرمضانية

المقامة في الحارة، بإشراف من كابتن سامي شقيق زوجة رمضان، ويصاب أثناء اللعبويمنعه والده من ممارستها مرة أخرى.

يضم الجزء الثاني عدد كبير من أبطال الأول، وهم: "سلوى عثمان، وسيد رجب، وويزو، ونجلاء بدر، وسلوى خطاب، وسلوى محمد علي، ومحمد لطفي، كريم عفيفي، بيومي

فواد، أنعام سالوسة والعمل من تاليف أحمد عبدالله ومن إخراج سامح عبدالعزيز