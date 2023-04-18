الحلقة 27 من الكبير أوي 7.. الكبير يسترد الكبيرة فحت بعد تهديدها بالقتل

ياسر رشاد - القاهرة - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 27 من مسلسل "الكبير أوي7"، حيث أهدى الكبير أوي عمته خلال فرحها قميصا واقيا.

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وفي مشهد جمع الكبيرة فحت بعريسها حوفني الديب في الكوشة، ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 27، دخل الكبير أوي عليهم للتهنئة، وأعطى الكبيرة هدية «قميص واقي للرصاص» خوفا عليها من إصابتها خلال إطلاق النار علي حوفني، ليؤكد له أنه هو الآخر يرتدي قميصا واقيا.

وشهدت الحلقة زواج حفني الديب وهو كمال أبو ري،والكبيرة فحت سما إبراهيم وسط غضب الكبير.

وبدأت أحداث الحلقة 27 بفرح الكبيرة فحت وحفني الديب، ومن ثم ترش مربوحة- رحمة أحمد- الملح عليهم وسط اعتراض الكبيرة فحت، ومن ثم يقوم الثنائي بمغازلات لبعض على الكوشة.

ويحضر هجرس الفرح متنكرًا بكذا شكل فظهر مثل طفل وسط اعتراض جوني على ملابسه، ومن ثم يتنكر مرة أخرى في زي باتمان، وبالنهاية يكشف جوني تنكره في الحالتين وسط حزن هجرس.

وتنتهى الحلقة بهجوم مجموعة من الصعايدة على فرح كي يقوم بمحاولة اغتيال حفن الديب، ومن ثم يقومان باختطاف الكبيرة فحت تهديدًا لـ حفن الديب، ومن ثم يقوم الكبير وحفن الديب يقتلان العصابة التي تريد قتله ويقومان باسترداد الكبيرة فحت.

مواعيد عرض مسلسل "الكبير أوي7"

ويعرض مسلسل الكبير الجزء السابع عبر عدة قنوات، حيث سيتم عرضه عبر قنوات ON كما يعرض على قناة روتانا خليجية وقناة رؤيا وقناة

الرشيد، وقناة ART حكايات بالإضافة إلى عدد من المنصات الشهيرة.

وتعرض حلقة جديدة من المسلسل يوميا في تمام الساعة 6:30 بعد أذان المغرب مباشرة.

أغنية "ولعانة" الترويجية لمسلسل الكبير الجزء السابع

وروج أحمد مكي للمسلسل من خلال طرح أغنيته الجديدة "ولعانة" علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتصدر النجم أحمد مكي قائمة الأكثر تداولًا على "تويتر" وذلك عقب طرحه الاغنية.

كما حققت الأغنية نسب مشاهدة مرتفعة في الساعات الأولى من طرحها.

والأغنية من كلمات وألحان وغناء أحمد مكي، وقام بتصويرها داخل لوكيشن تصوير المسلسل.

أبطال مسلسل الكبير الجزء السابع

ويشارك في بطولة الجزء السابع من مسلسل "الكبير أوي" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2023 أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، سما إبراهيم، كمال أبو رية، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، ومن إخراج أحمد الجندي.

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