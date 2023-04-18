جميلة الحلقة 27.. رجب ينهى حياة والد آية

ياسر رشاد - القاهرة - عرض مساء اليوم الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل "جميلة" والذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاح وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة السابعة والعشرون العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.

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أبرز مشاهد الحلقة 27 من مسلسل جميلة



تبدأ الاحداث بمواجه جميلة والدتها بما اكتشفته وتطلب منها ان تخبرهم حقيقتها، تعترف شهيرة لأبنائها انها صباح متولي الحسيني وأنها والدتهم جميعاً، و تحكي لهم سرها التي حاولت ان تخفية طوال السنوات الماضية، هي صباح فتاه بسيطة من محافظة سوهاج، تزوجت بعد إتمام الشهادة الإعدادية من رجل فقير يدعى سعيد رمضان وهو والد أكرم الذي قتل بسبب الثأر، هربت صباح على مصر قاصدة خالها و معها ابنها الرضيع أكرم، قابلت صباح ابن عمها رجب وتزوجته وأنجبت منه ابنتها آية اثناء سفره للعراق الذي طال وطلب صاحب العمارة و زوجته من صباح ان تمشي نظراً لعدم قدرتها على خدمة العمارة بالكامل، تتذكر شهيرة مع ابنائها كيف "جاعت و شحتت و خدمت بالمنازل" حتى التقت بسالم الافي، و تؤكد لهم انه حاول الوصول لرجب و لكنه لم يجده، طلب سالم لصباح الطلاق من المحكمة، قام بتزوير الأوراق الرسمية، و علمها وقام بشراء شهادة الدكتوراه الخاصة بها، و انجبت منه جميلة و عادوا جميعاً لمصر بعد غربة استمرت 18 عام و بنى لها مدرسة وتؤكد لهم شهيرة انه لم يفرق بين تربية احد من أولاده.



تسأل جميلة والدتها لماذا وافقت منذ البداية على التزوير وانتحال صفة غير صفتها، تتهم جميلة والدتها انها الوحيدة التي كانت تعرف لماذا لم يكتب والدها شي من الميراث كما فعل مع اخوتها، تحاول شهيرة القاء اللوم على سالم الالفي ولكن جميلة تخبرها انه مات، تدرك أية لماذا طلقها شريف.

تخبرهم جميلة انها تنازلت لهم عن الميراث من اليوم الثاني وتحتضن جميلة اخواتها وتؤكد لوالدتها انها ستظل أمها وتقبل شهيرة يدها ويد أية وأكرم، تطلب أية من والدتها رؤية والدها الحقيقي رجب.



يتعرض رجب للقتل، تخبر جميلة زياد بكل الاحداث ويحاول تدارك

الامر رغم صعوبته، تذهب أية لرؤية والدها ولكن زوجته تخبرها انه قتل، تلوم شهيرة طارق لقتله رجب وتدعي عليه وتخبره ان أبنائها علموا بكل شيء ولا داعي لقتله ولكنه يخبرها ان قتل بالفعل ويجب ان تدفع 20 مليون جنيه للقاتل، تقرر أية الإبلاغ عن قتل والدتها لوالدها، تزور ممرضه هشام جميلة وتخبرها ان الجنين التي تحمل به ابن هشام.



يحاول هشام الوصول لـ شيري و الاعتذار لها، تذهب شيري لنرمين مهللة – تجد نرمين امامها 4 سيدات احضرتهم شيري لضربها، تواجه جميلة هشام بكلام الممرضة و يؤكد لها انها حامل في ابنه.

قصة مسلسل "جميلة"



جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.



وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.



أبطال وصناع مسلسل "جميلة"



ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن ومنهم النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.

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