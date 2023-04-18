شكرا لقرائتكم خبر عن "رسالة الإمام" الحلقة 27.. السيدة نفيسة تتراجع عن مغادرة مصر: عز عليَّ فراقكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت أحداث الحلقة 27 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى ، استعداد السيدة نفيسة "التى تقوم بدورها فرح بسيسو"، لمغادرة الفسطاط، فيأتى الناس من كل حدب وصوب لوداعها، بعد أن طلبها زوجها إسحاق المؤتمن لتسافر إليه، وينضم إلى الجمع الوالى السرى، الذى يستعين بالإمام الشافعى لإقناع السيدة نفيسة بالعدول عن سفرها وبقائها فى مصر، ويقترح السرى أن تقبل السيدة نفيسة داره، بعد أن امتلأت الدار بالزوار والسائلين ولم تعد تصلح لاستقبال المزيد .



السيدة نفيسة

تقرر السيدة نفيسة البقاء فى مصر، قائلة فى جمع من المصريين: عزيز عليَّ دمعكم يا أهل مصر، فهل سامحتمونى على غزير دمعكم؟ عز عليَّ فراقكم وكأنى ما حييت فى أرض غير أرض مصر، أنتم أهل لى وإن شاء الله سأبقى بينكم، أبواب دارى وأبواب قلبى مفتوحة لكم، بإذن الواحد القدير سأسعى ما أستطعت لنصرة المظلوم وقضاء حاجة المحروم، ومواساة المكلوم منكم".

مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و 12:00 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.