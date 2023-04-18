شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الدولى العلمى السادس للفنون الأفريقية برعاية وزيرة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون إن الفنون المصرية تشهد إقبالا جماهيريا وتقديرا خاصا داخل القارة الأفريقية، كما تتمتع الفنون المصرية بمكانة وتقدير كبير لدى الجماهير الأفريقية المحبة للفنون والتى تملك رصيدا هائلا من التراث الثقافى والفنى .

وأضافت "جبارة" أن الدولة المصرية حرصت بمختلف عهودها على تأكيد وتعزيز هويتها الأفريقية وتقديم الدعم بكافة صوره لكل الدول على امتداد عمقها الأفريقي وهو ما يظهر جليا فى الأعمال والفعاليات الفنية والثقافية، للتأكيد على عمق الترابط الأخوى والثقافى والحضارى الذى يجمع الدولة المصرية بأشقائها من الدول الأفريقية.

جاء ذلك بمناسبة الإعلان عن انطلاق المؤتمر الدولى العلمى السادس للفنون الأفريقية "الفنون المصرية وتأصيل الانتماء" خلال الفترة من 28 إلى 30 إبريل الجارى ممن خلال منصة أكاديمية الفنون عبر مواقع التواصل الاجتماعى بمشاركة دولية لكل من الدول الآتية: " تونس، الجزائر، جزر القمر، السودان، المملكة المغربية، السعودية ، الأردن ، لبنان، الكويت ، البحرين، السودان ، تشاد، الولايات المتحدة الأمريكية، العراق، سلطنة عمان، الإمارات المتحدة".

وذلك تحت رعاية نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وإشراف كل من الأستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ورئيس المؤتمر، والأستاذ الدكتور هشام جمال نائب رئيس الأكاديمية.

يذكر أنه قد تقدم للمؤتمر ما يزيد عن 201 بحث علمي في مختلف الفنون، ومنها المسرح،والموسيقى،والفنون التشكيلية،والموسيقى والفنون الحركية والفنون الشعبية وفنون الآداب، وتم قبول 114 باحث عربي وافريقي من ستة عشر دولة، وذلك تحت إشراف لجنة تحكيم مكونه من 38 محكما دوليا متخصصا.