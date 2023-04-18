شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يطرح بوسترات "رهبة" قبل عرضه 24 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون على فيلم "رهبة" البوسترات الأولى للعمل، من بطولة أحمد الفيشاوى وثراء جبيل ومحمد لطفى ونسرين أمين، استعدادا لطرحه يوم 24 مايو المقبل، ويظهر الفيشاوى على البوستر الأول وهو على ظهر حذاء بشكل فانتازى، ويظهر فى البوستر الثانى وهو يعتلى سيارة ضخمة ممسكا بأسلحة نارية.

والفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سما إبراهيم والفنان السعودى محمد القس ومحمود البزاوى ومصطفى غريب وعبد الرحمن ظاظا وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، من تأليف محمد علام، وإشراف عام يوسف أيمن، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رضا عبد الرازق.

ويعد هذا الفيلم هو التعاون الثانى بين الثلاثى أحمد الفيشاوى والمنتج أيمن يوسف والمخرج رضا عبد الرازق بعد فيلم "ريتسا"، والذى حقق نجاح كبيرا على مستوى النقاد والجوائز، وعرض العام الماضى، حيث كان عبد الرازق مساعدا أول للمخرج، ليخوض من خلال "رهبة" أولى تجاربه الإخراجية.