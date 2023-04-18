مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 : سيد يفشل في قتل وداد بمحل الكوافير

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القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27، قيام أحمد فهيم، سيد، بمحاولة قتل وداد "جوري بكر"، حيث أشهر المسدس في وجهها بعدما ذهب لها في محل الكوافير ووجدها مع أحد الشباب.

ورفع سيد "احمد فهيم" السلاح في وجه وداد، إلا أنها انهارت من البكاء، وضعف هو أمامها وعاد للمنزل، ليقابل "نعيم" عصام السقا والذي اقنعه بأن ينسى وداد.



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 : سيد يفشل في قتل وداد في محل الكوافير



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 : سيد يفشل في قتل وداد في محل الكوافير



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 : سيد يفشل في قتل وداد في محل الكوافير



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 : سيد يفشل في قتل وداد في محل الكوافير



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 : سيد يفشل في قتل وداد في محل الكوافير

مسلسل جعفر العمدة بطولة كل من: محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

المسلسل أول الأعمال التي تم الانتهاء من تصويرها للعرض في شهر رمضان، حيث تم تصوير آخر المشاهد قبل حلول الشهر الكريم بأسبوع كامل.

جعفر العمدة يسجل التعاون الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامى في الدراما بعد حققا سويا نجاحات كبيرة خلال مسلسلى "الأسطورة" الذى تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذى تم عرضه في عام 2020