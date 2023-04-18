شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27.. دلال تعترف بخطف ابن جعفر وأنها لا تنجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27، قيام دلال "إيمان العاصى" بالذهاب إلى شقيقها شوقي وطلب الحماية منه، حيث اعترفت دلال بأنها عقيمة لا تنجب وأنها ارادت ألا يستطيع جعفر الخلفة، وأنها أجرت بلال شامة لخطف ابن ثريا وكذبت في أنها حامل وقامت النساء بإجهاضها حتى لا يشك فيها أحد.



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 : دلال تعترف بخطف ابن جعفر وأنها عقيمة لا تنجب



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 : دلال تعترف بخطف ابن جعفر وأنها عقيمة لا تنجب



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 : دلال تعترف بخطف ابن جعفر وأنها عقيمة لا تنجب



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 : دلال تعترف بخطف ابن جعفر وأنها عقيمة لا تنجب



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 : دلال تعترف بخطف ابن جعفر وأنها عقيمة لا تنجب



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 : دلال تعترف بخطف ابن جعفر وأنها عقيمة لا تنجب



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 : دلال تعترف بخطف ابن جعفر وأنها عقيمة لا تنجب



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 : دلال تعترف بخطف ابن جعفر وأنها عقيمة لا تنجب



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 : دلال تعترف بخطف ابن جعفر وأنها عقيمة لا تنجب



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 : دلال تعترف بخطف ابن جعفر وأنها عقيمة لا تنجب



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 : دلال تعترف بخطف ابن جعفر وأنها عقيمة لا تنجب



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 : دلال تعترف بخطف ابن جعفر وأنها عقيمة لا تنجب

وشهدت الحلقة رؤية منة فضالي لدلال وهي تخرج من منزل شقيقها، شوقي، فيما قامت عايدة بالانهيار بعد الوقيعة التي قامت بها دلال بينها وبين جعفر حيث تحاول السفر والهروب من جعفر بعدما قالت لها أنه ستنتقم منها.

مسلسل جعفر العمدة بطولة كل من: محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

المسلسل أول الأعمال التي تم الانتهاء من تصويرها للعرض في شهر رمضان، حيث تم تصوير آخر المشاهد قبل حلول الشهر الكريم بأسبوع كامل، خاصة أن العمل انطلق تصويره أيضاً في وقت مبكر عن باقى المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان.

جعفر العمدة يسجل التعاون الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامى في الدراما بعد حققا سويا نجاحات كبيرة خلال مسلسلى "الأسطورة" الذى تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذى تم عرضه في عام 2020