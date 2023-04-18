شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 : دلال تخبر عايدة كذبا أن جعفر وراء إجهاض جنينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27، قيام دلال "إيمان العاصي" بالوقيعة بين جعفر و"عايدة" زينة، حيث أخبرتها أن محمد رمضان "جعفر العمدة، هو من قام بإجهاضها والسبب في موت جنينها، وأكدت لها أن جعفر العمدة هو الذي أخبرها بأنه من قام بإجهاضها للتخلص من الجنين وأنه سيقوم بحبسها للانتقام منها وليعيد أموالها التي حصلت عليها منه.



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 : دلال توقع بين جعفر وعايدة



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 : دلال توقع بين جعفر وعايدة



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 : دلال توقع بين جعفر وعايدة



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 : دلال توقع بين جعفر وعايدة



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 : دلال توقع بين جعفر وعايدة



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 : دلال توقع بين جعفر وعايدة



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 : دلال توقع بين جعفر وعايدة



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 : دلال توقع بين جعفر وعايدة



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 : دلال توقع بين جعفر وعايدة



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 : دلال توقع بين جعفر وعايدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة كل من: محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

المسلسل أول الأعمال التي تم الانتهاء من تصويرها للعرض في شهر رمضان، حيث تم تصوير آخر المشاهد قبل حلول الشهر الكريم بأسبوع كامل، خاصة أن العمل انطلق تصويره أيضاً في وقت مبكر عن باقى المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان.

جعفر العمدة يسجل التعاون الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامى في الدراما بعد حققا سويا نجاحات كبيرة خلال مسلسلى "الأسطورة" الذى تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذى تم عرضه في عام 2020