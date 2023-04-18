شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد سامى: أحمد فهيم ممثل قوى وعيني كانت عليه من زمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج محمد سامى فى مداخلته التى أجراها مع خالد الغندور والإعلامية دينا سليم فى برنامج " رمضان كريم" على راديو اون سبورت اف ام 93.7 : إن "أحمد فهيم ممثل قوى لكن ارجو من الإعلام الا يقارنه بالراحل خالد صالح لأن ذلك ممكن ان يقتل الممثل وبصراحة انا كانت عينى عليه من زمان وكنت مقتنع بيه وتدرج فى العمل معايا الى أن وصل الى هذه المرحلة وانا متوقع له انه سياتى وقت يقوم ببطولة بمفرده".



يذكر ان رد النجم محمد رمضان على تشبيه مسلسل جعفر العمدة ، الذى حقق نجاحا كبيرا خلال موسم رمضان الحالي، بمسلسل عائلة الحاج متولي، للفنان الراحل نور الشريف، بسبب زواجه من 4 سيدات، حيث أكد أن هذا التشبيه غير صحيح إطلاقًا، وأن قصة جعفر العممدة تختلف تمامًا عن عائلة الحاج متولي.

وتحدث محمد رمضان عن هذا التشبيه، خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى، في برنامج الرديو بيضحك على الراديو 9090، حيث قال: قصته بعيدة تمامًا عن أي مسلسل اتقدم، الناس كانوا حاسين انه شبه عائلة الحاج متولي، لكن مسلسلنا مختلف تمامًا، وزوجات جعفر العمدة مش الخط الرئيسي، بل غياب ابنه هي القصة.