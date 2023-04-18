شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان لـ فاطمة مصطفى: هرولة جعفر لضرب كارم فتح الله منحت المشهد مصداقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد رمضان أثناء لقائه ببرنامج "الراديو بيضحك" الذى تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى على الراديو 9090، إن خناقة كارم فتح الله كان واقعية للغاية، خصوصاً إنه اتفق مع المخرج محمد سامى على أن جعفر سيكون نائماً بملابس البيت وبالتالي، عندما يعلم أن كارم يضرب زوجته في الشارع سيتصرف بتلقائيه مثل أى رجل، ومن المؤكد أنه لا يفكر في ارتداء ملابس ويخرج للخناقة، وهذا الطبيعية أعطت للمشهد حقيقة ومصداقية أمام الجمهور .



جعفر العمدة

وأجاب محمد رمضان عن سؤال أن جعفر العمدة رجل فى الاربعينيات فكيف له أن يضرب بهذا الشكل، ليجيب رمضان عن ذلك التساؤل قائلا: إن شخصية جعفر شخصية قوية في حدا ذاتها، ولها هيبة، ولذلك عندما يضرب فيضرب بطريقة قوية وبدون حركات كثيرة، لأن غير ذلك سيكون مضحكاً وهناك أنواع لطريقة الضرب في المسلسلات أو الأفلام .

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.