شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد سامى: محمد رمضان ملبوس وفنان معجون تمثيل وموهبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المخرج الكبير محمد سامى عن سعادته لنجاح مسلسله "جعفر العمدة " وتصدره محركات جوجل وحصوله على أعلى نسب المشاهدات، وقال في مداخلته التي أجراها ببرنامج "رمضان كريم" الذى يقدمه الكابتن خالد الغندور ودينا سليم على راديو أون سبورت اف ام 93.7 : محمد رمضان ممثل عظيم ومش عادى معجون تمثيل وموهبة وملبوس ولو شوفتوه وهو بيمثل وهو متقمص الشخصية هتتخضوا وكل الناس بتحبوا في كل مكان وأضاف الى ان نجاحه في كل اعماله وتصدره المشهد على القمة لم يأت بالصدفة .

يذكر أن رد النجم محمد رمضان رد على تشبيه مسلسل جعفر العمدة ، الذى حقق نجاحا كبيرا خلال موسم رمضان الحالي، بمسلسل عائلة الحاج متولي، للفنان الراحل نور الشريف، بسبب زواجه من 4 سيدات، حيث أكد أن هذا التشبيه غير صحيح إطلاقًا، وأن قصة جعفر العمدة تختلف تمامًا عن عائلة الحاج متولي.

وتحدث محمد رمضان عن هذا التشبيه، خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى، في برنامج الرديو بيضحك على الراديو 9090، حيث قال: قصته بعيدة تمامًا عن أي مسلسل اتقدم، الناس كانوا حاسين انه شبه عائلة الحاج متولي، لكن مسلسلنا مختلف تمامًا، وزوجات جعفر العمدة مش الخط الرئيسي، بل غياب ابنه هي القصة.