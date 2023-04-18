شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى: استفدت من جمهور محمد رمضان وشفت عالم عمري ما كنت سمعت عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة إيمان العاصي "أنها تدين بالنجاح الكبير الذى يحققه مسلسل جعفر العمدة وشخصية دلال التي تجسدها في العمل إلى المخرج الاستثنائى محمد سامى بعد ربنا وكرمه"، لافتة أن سامى تعب كثيراً في هذا العمل ويهتم بكل كبيرة وصغيرة وأنه أعطاها أول خيط لشخصية دلال حتى تبدأ منه وتسير عليه، خاصة وأن الشخصية كانت صعبة تطلبت المزيد من التركيز والمذاكرة".

وأشارت إيمان العاصى لـ"الخليج 365" إلى أنها استفادت وكسبت كثيراً من جماهيرية محمد رمضان في الشارع موضحة:"ما شاء الله ما شاء الله، شوفت جمهورعظيم عاشق وعلى الحلوة والمرة وقلت له محمد، ربنا أنعم عليك بجمهور عظيم بجد ما شاء الله، أنا من أول مشهد اتعرض في المسلسل شوفت عالم عمري ما كنت سمعت عنه وحسيت بده في الشارع وكل مكان بروحه، ودا أنا كنت عارفاه بس حسيت بيه أكثر بعد ما اشتغلت في جعفر العمدة".

وكشفت الحلقات السابقة أن دلال التي تجسد شخصيتها ايمان العاصى هي التي حرضت بلال شامة على خطف ابن جعفر وثريا، وذلك بعدما اكتشفت أن لديها مشاكل في الإنجاب، وأنها لم تكن حامل من الأساس وكل ما حدث كان تخطيط منها، كما كشفت الأحداث أيضاً عن تحريض دلال مجموعة من الستات لضرب واجهاض عايدة (زينة) ومازالت هناك أحداث لم يتك كشفها حتى الآن.

مسلسل جعفر العمدة يعرض يومياً في شهر رمضان بشكل حصري على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً الساعه 9.45 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.