شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة 27.. مفاجأة.. محمد محمود يرغب في الزواج من يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الحلقة 27من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا متسارعة، حيث زار سمير المسيطر الدكتورة سميحة في منزلها ، وتحدث معها عن زيارة أبنائها له في المصنع، وعن علاقته بهم في تلك الفترة، وأثناء الحديث وفى مفاجأة كبيرة، عرض محمد محمود الزواج من الدكتورة سميحة لتفاجأ سميحة بهذا الطلب، وقدمت رد فعل سريع حيث صفعته بالقلم على وجه، وعندما عاد وشرح لإيمان السيد ما فعله مع سميحة، ضربته هي الأخرى بالقلم .

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع.

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.