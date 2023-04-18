شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة 27.. يسرا تتفاهم مع عنبة بشأن علاقة ابنتها سماح والضابط حسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 27من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا متسارعة، حيث حكت سماح – مايان السيد لوالدتها الدكتورة سميحة أن هناك أزمة بسيطة حدثت بينها وبين حسام – الضابط، خاصة أن حسام حاول ان يقنع سماح بالابتعاد عن بويكا – عنبة أو تحديد نوع العلاقة بينهما، ولكنها حزنت للغاية، وعندما شرحت الموقف لوالدتها ، اتصلت سميحة ببويكا – عنبة لتشرح له وجه نظر علاقته بابنتها سماح، ليؤكد لها عنبة، أنه متفهم علاقة سماح وحسام، وإنه يحبهم للغاية ولا يمكن أن يتسبب في أي اذى لسماح أو شخص آخر.



عنبة

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع.

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.