الحلقة 27 من 1000 حمدالله على السلامة.. سميحة تصدم سمير بعد طلبه زواجها

ياسر رشاد - القاهرة - عرض مساء اليوم السابعة والعشرون من مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة" والذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

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"1000 حمد الله على السلامة" الحلقة 9 .. فوقية تتهم سميحة بالعين الحاسدة

وشهدت الحلقة السابعة والعشرون العديد من الاحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كندا والتي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.



أبرز مشاهد الحلقة 27 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة



تبدأ الاحداث يخبر أكرم سميحة ان مصطفى هو من يرسل الأموال لهم ويخبرها ايضاً ان الشقة المقيمين بها شقة مصطفى، تتصل سميحة بمصطفى دون رد، تعرض جاكي مصنع سمير لحملة نظافة غير مسبوقة انتظاراً لزيارة سميحة وأبنائها، يتصل سمير بالدكتورة سميحة للاطمئنان عليها وعلى رحلة الفيوم ويطلب منها زيارة الأولاد له في المصنع، توافق سميحة وتطلب منه ارسال عنوانه.



يذهب سامح وسماح لمصنع سمير ويقابلون جاكي، تطلب سميحة من علي بويكا التحدث معه في بعض الأمور الخاصة بسماح، يقابل سمير سامح و سماح و هو يبكي و يحاول التقرب منهم، يخرج سمير على صوت الحسيني يتشاجر مع جاكي و يقوم بطرده و يتوعد له الحسيني.



تشرح سميحة لعلي بويكا طبيعة مشاعر سماح تجاهه، يخبرها علي انه يشعر بحب حسام لسماح و يؤكد لها انه يحبهم جميعاً، يخطط سمير لأمر ما و لا يريد الإفصاح عنه لجاكي.



يسأل بويكا سماح عن حالها وتخبره ان بعض الأمور تشغلها، يقابل علي فتاة كان على علاقة بها و فور مشاهدتها لسماح تمسكها من شعرها، يزور سمير سميحة في المنزل و يبدوا عليه التقرب من سميحة مستخدماً أبنائها و يطلب يدها للزواج و تتفاجئ سميحة من طلبه.



يتواجد حسام لحل مشكلة سماح وصديقة علي ويطلب من سماح الهدوء وعدم البكاء ويخبر علي وصديقته بعمل محضر تعدي و لكنه يتراجع لعلمه ان علي بويكا شخص شهم، ترد سميحة على طلب سمير بالصفع على خده و تصفعه جاكي على خده الاخر جزاء

تصرفه المشين تجاه سميحة.



يذهب حسام مع سماح ويخبر والدتها ان تربيتها في الخارج اثرت عليها خاصاً تعاملها مع الاخرين، تبكي سماح وتشتكي لوالدتها وتحاول سميحة تهدئتها وتطلب منها ان تجعل الحب دافع لتكون شخصية قوية.



تطلب سميحة من سامح الاتصال بأكرم وفوقية وطلب حضورهم.

قصة مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة"



بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلوا من المواقف الكوميدية.

مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.

أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"



مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

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