شكرا لقرائتكم خبر عن منذر رياحنة يكشف كواليس مشاركته في مسلسل "جعفر العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان منذر رياحنة عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على مسلسل "جعفر العمدة" الذى يعرض حاليا خلال السباق الرمضانى وحقق نجاحا كبيرا.

وأضاف فى تصريحات خاصة: الحمد لله منذ بداية ظهورى في العمل والأحداث كل يوم متصدرة التريند بسبب الصراع بينى وبين بطل العمل الفنان محمد رمضان الذى تشرفت بالعمل معه واعتبره صديقا على المستوى الشخصى، وهو فنان موهوب" .

وأشار إلى أن: "هناك كيمياء بيننا في العمل منذ أن تعاونا سويا في مسلسل "موسى" في عام 2021 وبكون سعيد اثناء التعاون معه والتمثيل سويا وهو لديه طاقة كبيرة داخل لوكيشن التصوير ولديه حرص شديد على خروج جميع مشاهد الفنانين المشاركين في المسلسل بأفضل شكل وصورة ممكنة".

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.