شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة 27.. شيماء سيف تنصح يسرا تستلف فلوس من محمد محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 27 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا متسارعة، حيث اعترف أكرم وفوقية أن الفلوس التي يعطيها لها ولأبناء الدكتورة سميحة كلها من مصطفى – بيومى فؤاد، وعندما علمت اتصلت على مصطفى حتى تشكره على ما فعله معها.

وعرضت فوقيه على سميحة – يسرا أن تستلف أموالت من سمير المسيطر شقيق زوجها وعدوها ولكنها رفضت في بادئ الأمر، وأثناء حديثهم اتصل سمير المسيطر وطلب من سميحة أن يقعد مع الأبناء ويذهبون له في المصنع، وذلك بناء على نصيحة من مديرة مكتبه إيمان السيد .

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع.

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.