شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: عدم تدخل جعفر العمدة فى خناقة شوقى فتح الله "ثقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد رمضان أثناء لقائه ببرنامج "الراديو بيضحك" الذى تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى على الراديو 9090، إن جعفر العمدة حقق النجاح الكبير في مصر والوطن العربى، مشيراً إلى أن المخرج محمد سامى كتب قصة وأخرجها بكل أمانة شديدة، وكان حريصاً على أن المسلسل يظهر بشكل مختلف ومميز أمام الجمهور، فضلا عن أنه كان يحرص على إسعاد الجمهور العربى في كل حلقة وتفصيلة في المسلسل.

وقال رمضان لـ فاطمة مصطفى، عن بلال شامة: أنا مش عايز أحرق الأحداث، وأكد أنه سعيد للغاية بردود الأفعال على مشهد بلال شامة اثناء زيارته لسيف – أحمد داش، حتى وصل الأمر أن هناك كوميكسات فرحته للغاية.



محمد رمضان وفاطمة مصطفى

كما تحدث رمضان بشأن عودة حق عائلته بعدما حدثت خناقة كبيرة بينهم اثناء سفره إلى لبنان، وعن عودته من لبنان وسكوت جعفر أنه ثقة وليس جبنا، خاصة أنه يعلم إنه يقدر على عودة حق عائلته .

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.