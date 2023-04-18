شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: أحمد داش فنان هايل وبيمثل من مدرسة البساطة والسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النجم محمد رمضان بموهبة الفنان الشاب أحمد داش وأدائه في مسلسل جعفر العمدة موضحاً:"أنا واحمد داش أصحاب جداً، زى سيف وجعفر كدا، وأحمد ممثل هايل هايل ومتمكن وبيمثل من مدرسة جميلة وهى البساطة والسهولة، وشه مرتاح دايماً، بييوصل المعنى بعينه وبشكل حلو سواء فرحان أو زعلان ومخضوض".

ولفت محمد رمضان خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى في برنامج الراديو بيضحك على الراديو 9090 أن أحمد داش يستطيع إيصال كل التعبيرات بهدوء وذلك أصعب شيء في التمثيل، مضيفاً:"داش عمل بعض التفاصيل من شخصية جعفر العمدة، وأنا مكنتش واخد بالى منها وأنا بصور، وفى حاجات أخدت بالى منها وأنا بتفرج".

مسلسل جعفر العمدة يعرض يومياً في شهر رمضان بشكل حصري على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً الساعه 9.45 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.