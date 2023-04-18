شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصي: لما اتفرجت على جعفر العمدة حصلى صدمة وبصوت مع كل قفلة حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة إيمان العاصى أنها لم تتردد ثانية واحدة في الموافقة على دور دلال الذى تجسده في مسلسل جعفر العمدة مع النجم محمد رمضان والذى يحقق نجاحاً جماهيراً كبيراً، وقالت:" الدور ما يترفضش لاسيما وأن الشخصية غير طبيعية ومعقدة وغنية بالتفاصيل والانفعالات والمشاعر، كما أن تصرفاتها صادمة في نفس الوقت وهذا يجعل الجمهور متفاعل جداً مع الشخصية وكل ما تقوم به".

وكشفت إيمان العاصى لـ"الخليج 365" عن طريقة تعاملها مع الصدى الكبير للعمل ولشخصية دلال في المسلسل قائلة:"الأول كنت خايفة أوي أوي ومتوتره جدا من رد فعل الناس مع دلال في الشارع، بس لما نزلت وشفت بنفسى فرحت أوي حقيقي إن الناس بتيجي تتكلم معايا عن دلال و إزاي عملتيها كدا وإزاي صدقناكي وضحكتي علينا، وإشادتهم إني عرفت أتلون للآخر كدا وفصلوا الحمد لله بين الشخصية اللي بلعبها وبين شخصيتي الحقيقية".

وعن رؤية إيمان العاصى لشخصية دلال كمفترجة أوضحت :"أنا خلصت تصوير قبل رمضان ، وكنت بعدت عن الشخصيه شوية، لما اتفرجت على الحلقات حصلي صدمة وبقيت أصوت مع الجمهور وأهل بيتي وأصحابي مع كل قفلة للحلقة أو أي تصرف صادم وغير متوقع للشخصية، لدرجة إني مبقاش فاكرة دلال هتعمل إيه في حلقة تانى يوم وقاعدة هتجنن علشان الحلقة تنزل تاني يوم".

وكشفت الحلقات السابقة أن دلال التي تجسد شخصيتها ايمان العاصى هي التي حرضت بلال شامة على خطف ابن جعفر وثريا، وذلك بعدما اكتشفت أن لديها مشاكل في الإنجاب، وأنها لم تكن حامل من الأساس وكل ما حدث كان تخطيط منها، كما كشفت الأحداث أيضاً عن تحريض دلال مجموعة من الستات لضرب واجهاض عايدة (زينة) وما زالت هناك أحداث لم يتم كشفها حتى الآن مع تبقى 4 حلقات على النهاية.

مسلسل جعفر العمدة يعرض يومياً في شهر رمضان بشكل حصري على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً الساعه 9.45 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



ايمان العاصي من مسلسل جعفر العمدة