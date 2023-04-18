شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: أقل تفاصيل تفرق في نجاح الشخصية وهذا سر مسكة الكوباية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد رمضان إنه رسم شكل شخصية جعفر فى مسلسل جعفر العمدة، ووضع لها تفاصيل صغيرة بالاتفاق مع المخرج محمد سامى قبل بدء التصوير، لافتاً:"جعفر العمدة رجل أعمال شاطر، وزكى، مبيردش بسرعة لانه بيفكر قبل ما يرد، فيسمع ويفكر في الكلمة، ويقوم هامم وقايلها فالكلمة عدت على فلاتر كتير قبل ما تطلع من بقه.

وأشار محمد رمضان خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى في برنامج الراديو بيضحك على الراديو 9090، إن طبيعة شخصية جعفر وزواجه من 4 وعمله في البيزنس يتطلب تفاصيل كثيرة قائلاً:"ماسكة كوباية الشاي مثلاً، محمد سامى صاحب فكرة قلب المعلقة وقت التقليب، وذلك توافق مع رؤيتى للشخصية إن لما بتقلب المعلقة بتقلب أسرع، بالذات في الكوباية الصغيرة اللى هو بيشرب فيها، لكن لو قلب الشاي بالمعلقة معدولة الشاي هيطلع بره الكوباية، عكس لو قلبتها بظهرها".

وأضاف محمد رمضان:"ماسكة الكوباية بتختلف من مهنة لأخرى ومن شخص لآخر، سواق مثلا أو معلم أو اسطى أو شخص في منزله، أما جعفر فيمسك الكوباية بصوباعين ودى مسكة تبين إنه شخص هيسيب الكوباية حالاً شخص عملى ويسيب الكوبايل يعمل حاجة سواء يمضى على وراق أو يتكلم على التليفون ، ودى تفاصيل صغيرة الجمهور بيحسها ويتخلى الجمهور يصدق أكثر من التفاصيل الصغيرة دى.

مسلسل جعفر العمدة يعرض يومياً في شهر رمضان بشكل حصري على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً الساعه 9.45 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.