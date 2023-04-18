شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يرد على تشبيه مسلسل جعفر العمدة بعائلة الحاج متولي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد النجم محمد رمضان على تشبيه مسلسل جعفر العمدة، الذى حقق نجاحا كبيرا خلال موسم رمضان الحالي، بمسلسل عائلة الحاج متولي، للفنان الراحل نور الشريف، بسبب زواجه من 4 سيدات، حيث أكد أن هذا التشبيه غير صحيح إطلاقًا، وأن قصة جعفر العممدة تختلف تمامًا عن عائلة الحاج متولي.

وتحدث محمد رمضان عن هذا التشبيه، خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى، في برنامج الرديو بيضحك على الراديو 9090، حيث قال: قصته بعيدة تمامًا عن أي مسلسل اتقدم، الناس كانوا حاسين انه شبه عائلة الحاج متولي، لكن مسلسلنا مختلف تمامًا، وزوجات جعفر العمدة مش الخط الرئيسي، بل غياب ابنه هي القصة.

وتابع محمد رمضان: دايمًا عندنا انطباع أن الراجل الشرقي عنيف مع المرأة، وعلى طول طريقة كلامه حادة، لكن الحقيقة لأ، أنا أبويا راجل مصري متحضر وعمري ما شوفته بيزعق لأمي، وكان مهم في جعفر العمدة إننا نلقي الضوء على نماذج مصرية أصيلة.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.