شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو .. ما مصير رشاد بعد خسائره المتتالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة، العديد من الأحداث، إذ يكتشف رشاد أنه تعرض للنصب من قِبَل رجل وعده بالحصول على لقب بك، ويطلب من رجاله البحث عنه، وفي مشهد تالٍ يبكي بسبب خسارته وتعرضه للنصب.

كما تزداد خسائر رشاد إذ تكتشف راوية أن والدتها بالفعل تنازلت عن أرض السوق، وأنها لم تصبح من حقها، وتعلن أنها سوف تعيد الحق لأصحابه.

فماذا سيفعل رشاد مع خسائره المتتالية في الحلقات المقبلة؟ وهل سيعود إلى الفقر من جديد؟

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.