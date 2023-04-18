شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا: جبر الخواطر أمر عظيم.. وعملت فى مهن كثيرة قبل التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان عصام السقا، إن جبر الخواطر من الله أمر عظيم جدا، "أنا عندى مصطلح بيني وبين نفسي اسميه مصطلح الطبطبة بأن ربنا بيطبطب على العباد".

وأضاف السقا في لقائه مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، ببرنامج "كلم ربنا" المذاع عبر الراديو 90.90، أن خطوات حياته بالكامل كان يحالفها التوفيق من الله منذ قدومه من الصعيد وتحديدا من قرية نواي - مركز ملوي في محافظة المنيا، متابعا: "الظروف كانت صعبة جدا في الصعيد، لأن مافيش الأجواء التي تشبه أجواء القاهرة في خطوات النجاح، وأنا خرجت من القرية بعد الثانوية العامة إلى كلية الخدمة الاجتماعية بالبحيرة، وعارف وأنا سايبها على ربنا، وكان عندي طموح وحلم إن ربنا يكرمني".

وأكمل عصام السقا: "كنت أقيم عند خالتي في القاهرة، وأذهب إلى الكلية في البحيرة، وعملت في مهن كثيرة جدا علشان أعرف أروح دراستي وأوفر مصاريفي، واشتغلت في سوبر ماركت ودي كانت بدايتي وعملت في مصنع كراتين وفي مكتبة، وغيرها وكانت رحلة طويلة، والرحلة كان فيها شقا".