(السنباطى).. ذهب إلى معهد الموسيقى تلميذا فضمه ألأساتذة لهيئة التدريس

ياسر رشاد - القاهرة - تستأنف الزميلة إيناس السيد حلقاتها بتليفزيون الوفد بحلقة جديدة ومتميزة تحمل عنوان يا ليلة العيد آنستينا.

تتناول الحلقة بعض المحطات فى حياة الموسيقار رياض السنباطى وعلاقته بكوكب الشرق أم كلثوم والشاعر أحمد رامى

وجائزة اليونسكو العالمية التى حصل عليها السنباطى لكونه المصرى الوحيد الذى لم يدخل الآلات الغربية فى موسيقاه الشرقية

وكيف ذهب مع والده إلى معهد الموسيقى العربية ليتتلمذ على أيدى كبار الأساتذة ، فينبهر به الأساتذة ويضمونه إلى هيئة التدريس ليصبح أستاذا مثلهم.



يذكر أن الحلقة تصوير الزميل محمود عبد الموجود ومونتاج الزميل جلال الصياد.