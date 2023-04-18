فن ومشاهير

(السنباطى).. ذهب إلى معهد الموسيقى تلميذا فضمه ألأساتذة لهيئة التدريس

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ياسر رشاد - القاهرة - تستأنف الزميلة إيناس السيد حلقاتها بتليفزيون الوفد بحلقة جديدة ومتميزة تحمل عنوان يا ليلة العيد آنستينا.

 

تتناول الحلقة بعض المحطات فى حياة الموسيقار رياض السنباطى وعلاقته بكوكب الشرق أم كلثوم والشاعر أحمد رامى
وجائزة اليونسكو العالمية التى حصل عليها السنباطى لكونه المصرى الوحيد الذى لم يدخل الآلات الغربية فى موسيقاه الشرقية
وكيف ذهب مع والده إلى معهد الموسيقى العربية ليتتلمذ على أيدى كبار الأساتذة ، فينبهر به الأساتذة ويضمونه إلى هيئة التدريس ليصبح أستاذا مثلهم.


يذكر أن الحلقة تصوير الزميل محمود عبد الموجود ومونتاج الزميل جلال الصياد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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