أفلام عيد الفطر 2023| كيف ستظهر هيفاء وهبي في "رمسيس باريس"؟

ياسر رشاد - القاهرة - في أحداث بين القاهرة وباريس، يأتي الفيلم الكوميدي "رمسيس باريس"، مع الفنانة هيفاء وهبي ومجموعة من نجوم الكوميديا في مصر.

تأتي أحداث الفيلم داخل زمن احتلال الحملة الفرنسية لمصر، إذْ ينشأ الحب بين إيرزابيل ابنة أحد الظباط الفرنسيين وشاب مصري من عائلة بسيطة يدعى سليم، ويحاولان إنجاح علاقتهما رغم رفض والدها.

تأليف: كريم حسن بشير، إخراج:أحمد خالد موسى.

من المقرر أن تزهر هيفاء وهبي داخل الفيلم بإطلالات فرنسية في تلك الفترة، وستجمعها مواقف كوميدية بين أبطال العمل.

أيام وينتهي الماراثون الدرامي الرمضاني ويلحقه نوع آخر من الإنتاجات الفنية ألا وهو السينما، إذْ تستقبل صالات العرض في عيد الفطر 6 أفلام متنوعة بين الكوميديا والأكشن والرعب.