أفلام عيد الفطر 2023| "ابن الحاج أحمد" مغامرة بين الكوميديا والأكشن

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفنان شيكو في السباق السينمائي لعيد الفطر 2023، من خلال فيلمه الجديد "ابن الحاج أحمد"، مع كوكبة من نجوم الكوميديا.

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قصة فيلم ابن الحاج أحمد:

يُعرض الفيلم في قالب كوميدي اجتماعي، إذ يكتشف الابن باسم الملقب داخل الأحداث بـ "شلته"، أن والده صاحب البقالة البسيط أنه عميل سري لعصابة كبيرة تبدأ في مطاردته ويقوم باسم بالدفاع عنه.

أبطال فيلم ابن الحاج أحمد:

الفيلم الكوميدي "ابن الحاج أحمد"، من

بطولة: "شيكو، رحمة أحمد، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران، فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، ومن إخراج معتز التوني".

أيام وينتهي الماراثون الدرامي الرمضاني ويلحقه نوع آخر من الإنتاجات الفنية ألا وهو السينما، إذ تستقبل صالات العرض في عيد الفطر 6 أفلام متنوعة بين الكوميديا والأكشن والرعب.