حفلات عيد الفطر 2023| موعد ليلة عمرو دياب في السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الهضبة عمرو دياب، لحفله الغنائي الجديد في السعودية، وذلك ضمن فعاليات حفلات عيد الفطر المبارك التي تضم عددًا كبيرًا من نجوم الغناء.

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موعد حفل عمرو دياب في جدة 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 28 من إبريل الجاري، بمدنة جدة على مسرح بنش مارك.

تتضمن حفلات عيد الفطر في السعودية، عددًا من مدن المملكة، والتي يجتمع فيها عدد كبير من نجوم الغناء العربي على المستوى العربي والخليجي، على أن يتم طرح التذاكر الخاصة بكل حفل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

كان عمرو دياب قد طرح حديثًا في رمضان أغنية "شكرًا من هنا لبكرة"، لصالح إحدى الشركات الكبرى للمحمول في مصر.

وتقول كلماتها: "في لحظة عايزة اللي يعدل ميلك، ويسند يشيلك في وسط زحمة حياته يجيلك يوصل في ثانية.. يسبق بخطوة يحميك بقوة.. مالكش إلا هو في حد

لما تخبط هيفتح يقابلك ويفرح من قلبه عايز يشوفك بتنجح يساعدك بفكرة.. معاك خطوة خطوة ده ماسابكش مرة.. امبارح وبكرة في حياتنا ناس هما الأساس ثابتين معانا مهما إيه يجرى في حياتنا ناس هما الأساس حقيقي شكرًا من هنا لبكرة دايمًا في ضهري ده صاحب عمري ده كنز ده رزق ده طوق نجاه بيرد غيبتي لو جابوا سيرتي، ومفيش حد بيفرق معاه بتجيلي فكرة بتطق فجأة.. هى المكالمة فيقولي يلا في حياتنا ناس هما الأساس ثابتين معانا مهما إيه يجرى في حياتنا ناس هما الأساس حقيقي شكرًا من هنا لبكرة".