شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى: بنتى وأهلى مش طايقينى وتشخيص حالة دلال هيظهر النهارده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة إيمان العاصى عن سعادتها الكبيرة برودو الأفعال حول مسلسل جعفر العمدة مع النجم محمد رمضان وشخصية دلال التي تجسدها خلال الأحداث، مشيرة لـ"الخليج 365" إلى الجمهور تفاعل بشكل كبير مع الشخصية على مدار الحلقات، فهناك من كره الشخصية بسبب تصرفاتها وهناك من ينتظر معرفته ماذا سيحدث في الحلقات المقبلة وفى النهاية هذا يعد نجاحا كبيراً.

وعن حالة الكراهية العامة لشخصية دلال في المسلسل قالت أيمان العاصى:"أهلي مش طايقني خالص والجمهور منقسم ما بين خايفين عليا من جعفر وما بين إن هيتم الانتقام منى، كمان بنتى ريتاج بتعاملنى وحش أوى، وانا كنت أيام التصويربرجع البيت الصبح بدرى ولابسة العبايات الخفيفة بتاعة الشخصية وبردانة ومتلجة، وبنتى بتكون رايحة المدرسة فكنت ببقى صعبانة عليها جداً، دلوقتى جاية تقولى أنا مش عارفة انتى كنتى صعابة عليا إزاى وإنتى جاية من أذية الناس وتدمير حياتهم، أنا غلطانة أنك صعبتى عليا، بس أن بقول للجمهور ان لسه في تفاصيل كتير موضحتش لحد دلوقتى وتشخيص حالة دلال هيكون في حلقة النهاردة اللى هيا 27".

مسلسل جعفر العمدة يعرض يومياً في شهر رمضان بشكل حصري على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً الساعه 9.45 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، عماد صفوت، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



ايمان العاصي ومحمد رمضان