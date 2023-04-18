شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع حائر بين حب ميرنا نور الدين ورنا رئيس في فيلم بعد الشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النجم على ربيع منافسات موسم عيد الفطر المقبل 2023 بفيلم بعد الشر الذى حجز مكانه في الموسم بشكل مبكر، وتواصل الشركة المنتجة للفيلم عمليات الدعاية قبل أيام من انطلاق العرض، وكشف البرومو الرسمي للفيلم عن استعداد على ربيع للزواج من رنا رئيس وبعد ذلك يدخل في قصة حب مع ميرنا نور الدين ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية بسبب علاقته بالاثنين.

فيلم "بعد الشر" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

وكان آخر أعمال على ربيع فيلم "زومبى" الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

وفى سياق آخر انتهى على ربيع تصوير مسلسله الجديد "نصى الثانى" المكون من 10 حلقات، والذى يخوض به ربيع تجربه دراما المنصات للمرة الأولى، وتدور أحداث العمل خلال حلقات حلقات منفصلة متصلة كل حلقة يقابل على ربيع فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية.

مسلسل "نصى التانى" تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع الذى يجسد دور موظف في بنك، ويشارك في بطولة الحلقات ميرنا نور الدين، بسنت شوقى، رنا رئيس، ياسمين رئيس، وفاء عامر، أسماء أبواليزيد، إيمان السيد، جيلان علاء، وسلوى عثمان، محمد محمود، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى.