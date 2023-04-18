شكرا لقرائتكم خبر عن محبو الممثل العالمى جاك نيكلسون يدافعون عنه.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام متابعو الممثل العالمى جاك نيكلسون بإعلان رفضهم تصرف نشر صور للممثل المنعزل في منزله في بيفرلي هيلز على الإنترنت، حيث تمثل صور نيكولسون، الذي يبلغ من العمر 86 عامًا التي ظهرت خلال الأسبوع الجارى، أول صور له منذ أن جلس هو وابنه راي في ملعب لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة في أكتوبر 2021، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

تظهر الصور الجديدة التي نشرتها صحيفة ديلي ميل ، نيكولسون واقفا في شرفته مرتديا قميصا برتقاليًا فضفاضًا وبنطالًا أزرق داكن، وفي إحدى الصور، كان يفرك جانبًا من وجهه ويبدو شعره ملطخًا، مما دفع المعجبين إلى الإيحاء بأنه قد استيقظ.

تصف المقالة المصاحبة نيكولسون بأنه "أشعث"، بينما تزعم قصة مماثلة نشرتها قناة فوكس نيوز أنه "لا يمكن التعرف عليه على ما يبدو"، ومنذ ذلك الحين، وقف معجبو نيكولسون للدفاع عنه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد المعجبين على تويتر: هو معروف جدا، دع الناس يكبرون في سلام أيها الغيلان، وأضاف آخر "إنه يبدو بالضبط كما يبدو جاك نيكلسون عند 85 عامًا".

وردًا على قصة Fox News مباشرة، قال أحد القراء: "إنه يشبه جاك نيكلسون البالغ من العمر 86 عامًا والذي تتعرض خصوصيته للانتهاك، دعه يكون كما يريد."