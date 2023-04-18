شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل الفنانة عزيزة حلمى اليوم.. اعرف أبرز أدوارها فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى رحيل الفنانة عزيزة حلمى، حيث رحلت عن عالمنا في يوم 18 إبريل من عام 1994 عن عمر يناهز 65 عامًا، برعت فى تجسيد دور الأم خلال مشوارها الفنى، وظلت تعمل حتى آخر أيام حياتها، كما استطاعت بأدائها أن تقدم مثالاً حقيقيًا للأم المصرية بحنانها وتضحيتها.

بدأت عزيزة حلمي رحلتها الفنية في سن مبكرة من خلال علاقتها بالفنانة زينب صدقي والفنانة فردوس محمد حيث قدماها للمخرج أحمد بدرخان الذي أسند إليها دورًا في فيلم يا أبي مع محمد فوزي ونور الهدى عام 1946، اشتهرت بتأديتها دور الأم الطيبة التى دائما تخاف على أولادها وتكافح فى تعليم أبنائها، ومن أشهر هذه الأفلام، "ظلمونى الناس" و"حماتى قنبلة ذرية" و"سيدة القطار" و"الملاك الظالم" و"شاطئ الأسرار".

وتجاوزت عدد أفلام الفنانة الراحلة عزيزة حلمى، 200 فيلم، أهمها، "عدو المجتمع، نرجس، البيت الكبير، ظلمونى الناس، ليت الشباب، سر الأميرة، أيام شبابى، ست الحسن، ليلى غرام, حماتى قنبلة ذرية، البنات شربات, اولادى, كاس العذاب, البيت السعيد, حياتى انت، غلطة اب، جنة ونار، يسقط الاستعمار، بلال مؤذن الرسول، دهب، مليون جنيه، شاطئ الأسرار, المراهقات, طريق الابطال, نصف عذراء, هذا الرجل أحبه، أيامنا الحلوة".