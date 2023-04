شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم Puss in Boots: The Last Wish تتخطى 480 مليون دولار عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الرسوم المتحركة Puss in Boots: The Last Wish بـ 2 مليون دولار في شباك التذاكر العالمى عن الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 480 مليونًا و3 آلاف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ يوم 21 ديسمبر من العام الماضى 2022، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 185 مليونًا و536 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و294 مليونًا و466 ألف دولار بشباك التذاكر حول العالم.

فيلم Puss in Boots: The Last Wish يعتبر الجزء الثاني للفيلم الذى حمل نفس الاسم وتم طرحه في عام 2011، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، حينما قام بالأداء الصوتي له الثنائى أنطونيو بانديراس وسلمى حايك.

وظهرت شخصية Puss in Boots لأول مرة من خلال فيلم الرسوم المتحركة SHREK 2 الذى ترشح للأوسكار سنة 2004، ثم ظهرت الشخصية فيما بعد فى عدد من الأفلام والأعمال التلفزيونية من إنتاج شركة DreamWorks Animation، من ضمنها فيلم الرسوم المتحركة PUSS IN BOOTS الذى صدر فى 2011.

فيلم Puss in Boots: The Last Wish تدور أحداثه حول شخصية القط Puss in Boots الذى اكتشف أن شغفه بالمغامرات سبب له كثير من الخسائر، لذا يقرر أن يخوض رحلة ملحمية للعثور على آخر أمنية أسطورية واستعادة خسائره .

وكانت النجمة العالمية سلمى حايك احتفلت بالفيلم رفقة أنطونيو بانديراس وظهرت مثل الأميرات وهي ترتدي فستان سندريلا الأزرق في العرض الأول لـ Puss in Boots: The Last Wish، في نيويورك.