الحلقة 26 من "ضرب نار".. جابر يطالب مهرة بالطلاق من زيدان

ياسر رشاد - القاهرة - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 26 من مسلسل "ضرب نار" بطولة النجم أحمد العوضي والنجمة ياسمين عبد العزيز، حيث واجهت صفاء (انتصار) مهرة (ياسمين عبد العزيز)، وتحاول صفاء تهديدها بالخسارة التي طالتها خلال الفترة الماضية، وتخبرها أنها السبب في كل ما وصل إليه زيدان (ماجد المصري) حتى اليوم، وأنها لن تسمح لها بتخريب ذلك، لترد عليها صفاء أنها غلطت كثيرا عندما دخلت بينها وبين شقيقها، لتفجر لها مفاجأة في الآخر أنها تعرف أن حسن ليس ابن زيدان وإنما ابن جابر، لتطردها مهرة من مكتبها.



يذهب زيدان (ماجد المصري) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 26 إلى جابر (أحمد العوضي)، ويحاول تهديده بالابتعاد عنه، خاصة بعد أن أخذ منه المزاد، وتسبب في القبض على شقيقه بالدولارات المهربة، ويخبره جابر أنه لن يترك حق زوجته التي خطفها منه، ليرد عليه زيدان بأنه سيؤذيه ويدخله السجن مرة أخرى، فيغضب جابر ويرفع عليه السلاح ويطرده، لتبدأ الحرب بينهما، مع محاولة كونه (هشام المليجي) تخويفه من زيدان.

كما يتزوج عبيد (تامر مجدي) من شادية أرملة ابن عمه خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 26، ويوصيها بأن يفتحا صفحة جديدة ونسيان ما مرا به الفترة الماضية، ثم تأتي شرطة الأموال العامة إلى شركة جابر (أحمد العوضي) للتفتيش بناء على بلاغ مقدم ضده، والتحقيق معه حول مصادر أمواله، ثم إخلاء سبيله.

بينما يذهب جابر إلى مكان تقابله مع مهرة سابقا فيجدها هناك، ويدور حديث طويل بينهما حول حبه لها، ورغبته في عودتهما مرة أخرى، لتخبره مهرة أن حياته نهايتها السجن أو القتل وأنها لا تريد العيش بدون أمان مع رجل مثله، ولكنها تعترف في النهاية أنها ما زالت تحبه وسط بكائها وتخبطها، لتنتهي الحلقة 26 من مسلسل ضرب نار على طلب جابر منها الطلاق من زيدان والعودة إليه وانتظاره ردها.

وتصر مهرة (ياسمين عبد العزيز) على الطلاق من زيدان (ماجد المصري) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 26، ليخبرها زيدان أن

جابر (أحمد العوضي) يعمل في تهريب الأسلحة ونهايته ستكون بطلقة سلاح، كما تقوم مهرة بالتبرع إلى أحد مستشفيات علاج الإدمان، بعد وفاة شقيقها بسبب المخدرات.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يُعرض مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، عبر شبكة قنوات ON بشكل حصري والإعادة على قناة ON DRAMA الساعة 8:15، التي تأتي بتردد 11861 رأسي خلال شهر رمضان، كما يتم عرض حلقات المسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية، كما يتم عرض المسلسل على قناة on.

تفاصيل مسلسل "ضرب نار"

يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبللغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان

على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.