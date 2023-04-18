شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى عن كره الجمهور لها بسبب جعفر العمدة: اللهم ديمها نعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة إيمان العاصى عن سعادتها بالنجاح الكبير الذى يحققه مسلسل جعفر العمدة وشخصية دلال التى تجسدها خلال الأحداث، والتى تستحوذ على حديث ومناقشات الجمهور على السوشيال ميديا وفى الشارع خلال الأيام الماضية، حيث تواجه الشخصية حالة كبيرة من الكراهية من قبل الجمهور بسبب تصرفاتها الشريرة خلال أحداث المسلسل وقالت حول حالة الكراهية لشخصيتها: "اللهم ديمها نعمة، هذا نجاح أحمد الله عليه رغم إنى مرعوبة من الناس".

وتألقت إيمان العاصي فى شخصية "دلال" حيث تشهد جدلاً واسعًا عبر السوشيال ميديا حلقة تلو الأخرى، بعد ما انكشف الخط الدرامى للأحداث وتبين أنها كلمة السر وراء كل ما حدث لعائلة "جعفر العمدة"، ونظرًا لنجاح الشخصية اتخذ رواد مواقع التواصل الاجتماعي من شخصيتها مادة للسخرية على الأشخاص الذين يحملون فى صدورهم غلاً وحقدًا تجاه الآخرين، يأتى ذلك بعد أن نجحت إيمان العاصي فى تجسيد الشخصية ببراعة وحرفية.