شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى عن كره الجمهور لها بسبب جعفر العمدة: اللهم ديمها نعمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة إيمان العاصى عن سعادتها بالنجاح الكبير الذى يحققه مسلسل جعفر العمدة وشخصية دلال التى تجسدها خلال الأحداث، والتى تستحوذ على حديث ومناقشات الجمهور على السوشيال ميديا وفى الشارع خلال الأيام الماضية، حيث تواجه الشخصية حالة كبيرة من الكراهية من قبل الجمهور بسبب تصرفاتها الشريرة خلال أحداث المسلسل وقالت حول حالة الكراهية لشخصيتها: "اللهم ديمها نعمة، هذا نجاح أحمد الله عليه رغم إنى مرعوبة من الناس".
وتألقت إيمان العاصي فى شخصية "دلال" حيث تشهد جدلاً واسعًا عبر السوشيال ميديا حلقة تلو الأخرى، بعد ما انكشف الخط الدرامى للأحداث وتبين أنها كلمة السر وراء كل ما حدث لعائلة "جعفر العمدة"، ونظرًا لنجاح الشخصية اتخذ رواد مواقع التواصل الاجتماعي من شخصيتها مادة للسخرية على الأشخاص الذين يحملون فى صدورهم غلاً وحقدًا تجاه الآخرين، يأتى ذلك بعد أن نجحت إيمان العاصي فى تجسيد الشخصية ببراعة وحرفية.
وتحمل الحلقات المقبلة مفاجآت كبيرة بين "دلال" و"جعفر العمدة" خاصة بعد أن شاهدها جعفر فى المستشفى التى يعالج بها "بلال شامة" يجسده مجدى بدر، وذلك في الوقت الذى بدأت فيه "صفصف" هالة صدقي بالشك فى "دلال"، وإبلاغ جعفر بشكوكها، وقدمت إيمان العاصى مشاهد تمثيلية رائعة ومؤثرة، تارة وهى تتكلم وتنفعل مع ماضيها وذكرياتها، وتارة أخرى دون أن تنطق بحرف واحد، معتمدة فى ذلك على انفعالاتها ونظراتها وبكائها.
ويعرض مسلسل جعفر العمدة يومياً على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، كما تُعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.
مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، ايمان العاصي ، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، أحمد عبد الله.