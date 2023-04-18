شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جت سليمة الحلقة 11.. السلطان طمعان يهدى سيدة الأنوف 40 زلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 11 من مسلسل جت سليمة، قيام دنيا سمير غانم بمحاولة اقناع سيدة الأنوف بأن السلطان طمعان يريد سرقة فصول الكتاب السحري، لكنها غير مقتنعة، حيث أكدت سيدة الأنوف أن طمعان تغير وأهداها 40 زلعة، لتخبر سليمة سيدة الأنوف بأن الـ 40 زلعة تضم 40 محاربا سيهجمون على مملكة الورد.



بيومي فؤاد

فيما شهدت أحداث مسلسل جت سليمة تقديم درس ضد التنمر الذي يعاني منه البعض، من خلال قصة ملكة الأنوف (سلوى خطاب) التي تتعرض للتنمر منذ صغرها بسبب طول أنفها، وبسبب ذلك تحولت شخصيتها إلى أخرى قاسية تحاول إظهار وجعها في الآخرين، وخلال الأحداث تحاول سليمة (دنيا سمير غانم) تغيير فكرتها، وتخبرها أن الجمال جمال الروح وليس الشكل، وأنها إذا عاملت من حولها برفق ولطف سيحبونها على الرغم من شكلها.



بيومي فؤاد

وقدمت سليمة (دنيا سمير غانم) استعراضًا في القصر لأغنية بعنوان "الجمال معاملة"، كلمات: أيمن بهجت قمر، ألحان: عمرو مصطفي، توزيع: النابلسي، وتقول كلماتها: "الجمال معاملة الجمال أخلاق.. بتبقى مش ملكة جمال وسبحان الخلاق.. لو الأصل طيب يا ناس يادي الهنا.. بلاش ياريت نعيب على خلقة ربنا.. حتى الجمال دا نسبي.. والموضوع أذواق.. الجمال معاملة الجمال أخلاق ".



دنيا سمير غانم

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، سلوى محمد علي، غادة طلعت، سلوى خطاب، مايان السيد، رحاب الجمل، إيمان السيد، الطفل آدم النحاس، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، ندى عزت، وأشرف نصر، ومن إخراج إسلام خيرى وإنتاج محمد أحمد السبكى برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل جت سليمة

يعرض مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، يوميا على قناة cbc الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحًا، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.