شكرا لقرائتكم خبر عن "رسالة الإمام" الحلقة 26.. الشافعى: لا يوجد كتاب فى العلم أكثر صوابا من موطأ مالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت أحداث الحلقة 26 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، مخالفة الإمام الشافعى بعض ما في موطأ الإمام مالك، ما أثار غضب علماء مصر الذين يتبعون مذهب مالك، حتى قال أحدهم، هل باتت حجج إمامنا مالك محط طعن وتشكيك؟

يقول الشافعى عن الإمام مالك: إذا ذكر العلماء فشيخنا مالك هو النجم، ما من أحد بلغ مبلغه في العلم لحفظه وإتقانه وصيانته ، وبلقياه استوت لدي آلة الاجتهاد، هو أستاذى وشيخى ومعلمى، وعنه وأخذت العلم، وما من أحد أمنَّ عليه من مالك، رحمه الله لا يوجد كتاب في الأرض في العلم أكثر صوابا من كتابه الموطأ ، وما كتب الناس شيئا بعد القرآن أنفع منه، لكنه رحمة الله كان بشرا يصيب ويخطئ، وله في الحالين الأجر على الاجتهاد، كان دائما يقول إنما أنا بشر أصيب وأخطئ فانظروا في رأيى.

مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و 12:00 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

واستعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.