شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 26.. مهرة تواجه جابر بعمله فى السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصر مهرة (ياسمين عبد العزيز) على الطلاق من زيدان (ماجد المصري) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 26، ليخبرها زيدان أن جابر (أحمد العوضي) يعمل في تهريب الأسلحة ونهايته ستكون بطلقة سلاح، كما تقوم مهرة بالتبرع إلى أحد مستشفيات علاج الإدمان، بعد وفاة شقيقها بسبب المخدرات.

يذهب عبيد (تامر مجدي) برفقة المعلم عربي (أحمد صادق) لمقابلة جابر، ويعتذر له عما بدر بينهما آخر مرة، ويخبره أنه سيتزوج شادية أرملة ابن عمهم بعد انتحاره، ثم تقابل مهرة جابر، ويواجهها أنه لم يقصد كل ما حدث من قبل، لترد عليه أنه يعيد مرة أخرى ما فعله حيث يعمل حاليا تاجر سلاح، ليخبرها أنها كانت اختياره الأخير، ويطلب منها الرجوع إليه، ولكنها ترفضه بسبب عمله الخطر، ويعطيها السلسلة مرة أخرى وتأخذها.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.