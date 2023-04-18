شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 11.. خالد كمال يساوم منى زكى لعدم اتهامها بمحاولة قتله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، قيام "سناء" مها نصار بمصالحة زوجها "إبراهيم" على الطيب، بعدما أظهر جدعنته بالوقوف بجوار شقيقتها "حنان" منى زكي.

ونقل "حمدى" خالد كمال للمستشفى بعدما قامت "حنان" بطعنه في بطنه بسبب محاولة اعتدائه عليها، وقام "عيد" على صبحى، بالتحدث مع "حمدى" بعد افاقته من البنج وأخبره بمساومتها حتى لا يقوم باتهامها للشرطة، واتصل "ربيع" رشدى الشامى، وأخبرها بأنه يريد ربع رزق المركب، واضطرت للموافقة حتى لا يتم زجها بالسجن، وأبلغ حمدى الشرطة بأنه سقط على سكين.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.